Antoine Dupont «en a marre», il va tout arrêter ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A bientôt 29 ans, Antoine Dupont est bien évidemment aujourd’hui plus proche de la fin de sa carrière que du début. Forcément, pour le bien du rugby français, on espère que le demi de mêlée du Stade Toulousain arrêtera le plus tard possible pour qu’on profite de lui le plus longtemps possible. Quid maintenant des plans d’Antoine Dupont à ce sujet ? Le principal intéressé a fait le point à ce sujet.

Actuellement blessé au genou, Antoine Dupont doit encore un peu prendre son mal en patience avant de revenir à la compétition. Pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, le retour est prévu pour le mois de novembre. La question sera alors de savoir dans quel état physique se trouve Dupont après ce pépin physique très important. Sera-t-il de nouveau à 100% de ses capacités ? Le champion olympique 2024 espère bien évidemment que son physique le laissera tranquille le plus longtemps possible, ne voulant pas mettre un terme à sa carrière pour cette raison.

« J’espère que ça sera ma tête et pas mon corps qui m’arrêtera » Dans un entretien accordé à L’Equipe, Antoine Dupont s’est confié sur son avenir. Interrogé sur le moment où il arrêtera sa carrière, le joueur du Stade Toulousain a expliqué qu’il voudrait que ça intervienne quand il en aura marre : « Je me suis fixé un âge limite pour jouer au rugby ? Non, ça se fera au feeling. En fonction de l'évolution de mon corps, de ma tête. Souvent, quand un sportif arrête, c'est soit parce qu'il en a marre, soit parce qu'il n'en peut plus physiquement. Dans mon cas, j'espère que ça sera ma tête et pas mon corps qui m'arrêtera, et ce le plus tard possible. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance comment ça se passera ».