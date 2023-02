6 Nations : Les Bleus face à l’enfer de l’Aviva Stadium

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le public aura un rôle à jouer dans le choc du Tournoi des 6 Nations qui va opposer samedi l’Irlande à la France. Pour la première fois sous l’ère Galthié, le XV de France va jouer dans un Aviva Stadium de Dublin plein et bouillant. 50 000 Irlandais ont promis l’enfer aux Bleus.

Depuis que l’Aviva Stadium a remplacé le vieux Lansdown Road de Dublin en 2011, le XV de France ne s’y est jamais imposé dans sa version 'avec public'. Car en 2021, en pleine crise du Covid, la seule victoire des Bleus dans ce stade s’était jouée dans un stade vide, à huit-clos. Le bouillonnant public de Dublin n’était pas présent. Ce samedi, pour le match décisif de ce Tournoi 2023, ce sera plein à craquer. A guichets fermés. Et ça, les plus jeunes joueurs tricolores ne l’ont jamais connu.

Galthié excité et impatient

Le seizième homme aura toute sa place dans l’issue du match. Fabien Galthié en a conscience. « On n’a pas encore joué à l’Aviva dans ces conditions-là, dans un stade plein, reconnaît le sélectionneur. Souvent je dis aux joueurs “bienvenue dans le magnifique, le sublime”. Qui veut échanger sa place au coup d’envoi dans un tel contexte, qui veut sortir ? Il y a peu de joueurs qui lèvent le doigt’ , explique le patron des Bleus. C'est ce genre de match qui donne le sens à une partie de notre engagement. C'est être là, ensemble, à faire corps, à porter le projet, à défendre et attaquer, à être ambitieux. Qui va nous empêcher d'être ambitieux samedi ? Qui va nous empêcher de rêver fort samedi ? Personne. Le public irlandais va nous accompagner là-dedans. C'est une chance de jouer dans cette ambiance-là. Le public va être le seizième homme, mais il ne sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser en mêlée. Ça sera 15 hommes contre 15 hommes » .

Farrell souhaite un soutien sans faille