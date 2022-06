Boxe

Tyson Fury envoie un incroyable tacle... à Cristiano Ronaldo

Publié le 18 juin 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Grand supporter de Manchester United, Tyson Fury n’est pas du tout satisfait de la saison de son équipe, qui a terminé à la sixième place de Premier League et qui n’est pas qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le boxeur britannique le fautif est tout trouvé, puisque c’est Cristiano Ronaldo qui aurait plombé les chances de relance des Red Devils.

Après une victoire sur Dillian Whyte, qui lui a permis de garder son titre de Champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury a raccroché les gants. Ou en tout cas c’est ce qu’il a dit. Car dès que les mots sont sortis de sa bouche, des milliers de démentis sont arrivés des quatre coins de la planète. Certains dans son entourage même, puisque son promoteur Frank Warren et même sa femme Paris ont laissé entendre que le Gipsy King n’en avait pas vraiment terminé avec la boxe. « J’aimerais qu’il prenne sa retraite » a expliqué Paris Fury, lors d’un entretien accordé au journaliste Piers Morgan sur Sky Sports . « Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit qu’il a envie d’un autre combat. C'est l'instinct féminin, il y a quelque chose qui l'appelle encore. Je ne pense pas que ce soit la fin ». En attendant, Tyson Fury s’adonne à ses autres passions, où l’on peut notamment retrouver le football. Le natif du comté du Grand Manchester a toujours été un énorme fan de Manchester United, puisqu’on ne compte plus les fois où on l’a aperçu à Old Trafford. Comme de nombreux supporters mancuniens, il n’a bien sûr pas beaucoup apprécié la saison de son équipe, qui après avoir flirté avec les places européennes s’est carrément écroulé en fin de saison, accrochant tout de même la Ligue Europa.

Mercato : La révolution Cristiano Ronaldo est en marche à Manchester United ! https://t.co/g5viyQyPnu pic.twitter.com/zM2Gs5otSt — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

« On a fini deuxième sans Cristiano Ronaldo »