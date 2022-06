Omnisport

Un ancien champion de boxe met KO un client hostile dans la rue (vidéo)

Publié le 14 juin 2022 à 18h35 par La rédaction

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Julius Francis a créé le buzz. Reconverti en tant qu’agent de sécurité dans un Boxpark, l’ancien champion de boxe britannique a décoché un violent coup de poing dans la tête d’un homme virulent qui risque de s'en souvenir très longtemps.

Qui est cet homme qui a fait le tour des réseaux sociaux ? Ancien champion de boxe britannique, Julius Francis s’était fait connaître dans les années 2000. À 35 ans, le combattant avait notamment affronté Myke Tyson, lors d’un combat se déroulant à Manchester. Il avait alors été défait en 2 rounds. Francis totalise 23 victoires, 24 défaites et 1 match nul dans sa carrière. Mais c'est finalement loin des rings de boxe que Julius Francis s'est fait remarquer ces derniers jours. Mais toujours avec ses poings...

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…[🎥 @GloryGloryTott]pic.twitter.com/MDL9yVLfZ9 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 13, 2022

Un coup de poing dévastateur

Reconverti en tant qu’agent de sécurité, Julius Francis a créé le buzz. La scène surréaliste se déroule à Londres, lorsque deux hommes semblent semer la pagaille devant un BOXPARK. Alors que plusieurs agents de sécurité tentent de calmer l'un des deux hommes, il se met à se débattre. Francis n’est initialement pas désireux de s’impliquer dans l'embrouille, car ses collègues sont en train de repousser et séparer les hommes qui s'insultent, et commencent à les faire sortir. Cependant, l'un des fauteurs de troubles devient virulent à quelques mètres de l'ancien champion du Commonwealth. Et il ne fallait pas le chauffer. Julius Francis, sans prévenir, lui décoche une violente droite comme à ses plus belles heures. Un sérieux coup qui assomme immédiatement l’homme, gisant sur le sol avant que ses amis le mettent en position latérale de sécurité. Julius Francis, qui a affronté Mike Tyson durant sa carrière, n'allait pas se laisser impressionner par un fauteur de trouble, et démontre qu'il a gardé de beaux restes de sa carrière de boxeur. La vidéo est donc rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et laisse les spectateurs sans voix.