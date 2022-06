Omnisport

Tyson Fury refait parler de lui, sa femme lâche une incroyable annonce

Publié le 16 juin 2022 à 21h35 par Dan Marciano

Son combat face à Dillian Whyte devait être le dernier de Tyson Fury. Mais ces dernières heures, le boxeur anglais n'a pas fermé la porte à un retour sur le ring, avec son langage caractéristique. Comme si cela ne suffisait pas, sa femme a pris la parole pour annoncer qu'il pourrait sortir de retraite pour possiblement affronter le vainqueur du combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

Tyson Fury a quitté définitivement le ring sur un dernier coup d'éclat. Le 23 avril dernier, le boxeur anglais mettait K0 Dillian Whyte au sixième round pour conserver sa ceinture des WBC. Le Gipsy King avait annoncé, préalablement, que ce combat serait le dernier de sa carrière. Fury détient un bilan de 33 combats, 32 victoires, dont 23 par KO, et un nul. Interrogé à plusieurs reprises sur un possible retour, le boxeur de 33 ans avait toujours fermé la porte : « Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100 000 personnes à Wembley, une victoire par KO : on n'oubliera pas le Gipsy King. de sitôt, et aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite car je suis heureux ». Mais ces dernières heures, ce provocateur dans l'âme a évoqué un possible retour à la compétition pour défier possiblement le vainqueur du match opposant Oleksandr Usyk à Anthony Joshua en août prochain.

« Ça va coûter cher si vous voulez que je parte en mission »

Mais pour que Fury sorte de sa retraite, les promoteurs vont devoir sortir le chéquier. « Quand ce poids moyen mettra encore KO ce bodybuildeur, il ne restera plus qu’un seul homme pour régler tout ce cirque. Ce que je dis aux gens qui veulent voir ce combat est qu’il va falloir avoir un gros chéquier. Car pour sortir le gros 'Gypsy King' de sa retraite pour repartir au combat, pour sauver une nouvelle fois l’honneur de ce pays, ça va coûter cher. Je suis un prize fighter, je combats pour l’argent. Et ça va coûter cher si vous voulez que je parte en mission contre ce gars, ce poids moyen, pour vous montrer ce qu’un vrai poids lourd peut lui faire. Ça va être très cher. Ils vont devoir avoir des poches profondes pour que l’on commence à discuter de ça. Il faut déjà que le deuxième combat entre Joshua et Usyk ait lieu. Pour l’instant, parler de tout ça est inutile. Si j’étais prêt à combattre demain, les deux ne le pourraient pas car ils doivent s’affronter d’abord. On en est là. Jusque-là, le ‘Big Mack’ va rester à Morecambe et s’entraîner comme un fou » a-t-il annoncé lors de l'émission The Lowdown . L'Anglais annonce qu'il devrait annoncer sa décision définitive dans les prochains mois : « Je prendrai une décision à ce sujet, mais je n'ai combattu qu'il y a trois mois. De toute façon, je ne devrais pas combattre avant octobre, novembre ou décembre ». Toutefois, dans un autre entretien, accordé à Sky Sports , il laisse entendre que son retour est irréalisable. Sûr de son choix, il a accepté de verser une énorme somme d'argent au présentateur vedette Piers Morgan s'il décide de faire son come-back.

BREAKING: Tyson Fury has promised to give Piers Morgan £1MILLION if he returns to boxing 💰💰💰@Tyson_Fury | @parisfury1 | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/Ax9OR5DqsK — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 15, 2022

« Je ne pense pas que ce soit la fin »