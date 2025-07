Surf : 5 choses à savoir sur le Caraïbos Lacanau Pro

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Le Caraïbos Lacanau Pro, qui se tient cette année du 7 au 13 juillet, est un monument du surf européen. Né en 1979, il est devenu la plus ancienne compétition de surf professionnelle en Europe. Cette édition 2025 marque une montée en puissance avec un passage en QS 2000, un déplacement du calendrier en juillet, et toujours cette ambiance unique qui mêle sport, musique et culture surf. Voici cinq choses à savoir.

1 - La plus ancienne des compétitions européennes de surf Lacanau organise depuis 1979 la plus vieille compétition professionnelle de surf d’Europe. Avec la disparition du QS d'Anglet cette année, c'est aussi la dernière épreuve internationale en France. Si de nombreuses compétitions ont disparu, étouffées par la crise du surfwear et le recentrage du circuit mondial à la fin des années 2000, Lacanau a su résister et se réinventer. À noter que depuis 2024, la Fédération européenne de surf a déménagé de l'Angleterre pour installer son siège dans la station balnéaire girondine.

2 - Des grands noms au palmarès Le Lacanau Pro a longtemps fait partie du circuit WCT, la première division mondiale. Des noms mythiques y ont triomphé : Tom Curren, Gabriel Medina et la légende Kelly Slater (11 titres mondiaux) ont, entre autres, brillé sur le beachbreak girondin dans le passé. Plus récemment, en 2019, Marco Mignot, seul représentant masculin français sur le circuit mondial (CT) cette année, a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. À défaut d’être une étape de l'élite désormais, Lacanau reste une place forte du surf mondial, où l’on vient chercher des points... et marquer les esprits.

3. Un QS 2000 au calendrier Le Caraïbos Lacanau Pro fait aujourd’hui partie du Qualifying Series, 3e niveau du circuit mondial. Ces compétitions régionales permettent aux meilleurs de rejoindre le Challenger Series, antichambre de l'élite. En 2025, Lacanau monte en gamme : l'épreuve passe de QS 1000 à QS 2000, un cap important qui permet d'attirer un plateau plus relevé. Une progression qui traduit l’ambition renouvelée de l'événement, et sa capacité à rester un tremplin vers l’élite.

4 - Un changement de date stratégique Habituellement calé en août, le Caraïbos Lacanau Pro se déroulera en juillet (du 7 au 13) pour cette 44e édition. Ce choix est avant tout sportif. « C’est une fenêtre stratégique qui en fait une étape quasi obligatoire du QS », explique Laurent Rondi, directeur de la compétition, dans les colonnes du journal Sud Ouest. En clair, les surfeurs qui veulent monter dans la hiérarchie ne peuvent pas faire l'impasse sur l'évènement girondin.