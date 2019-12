Ski

Biathlon : Le constat de Martin Fourcarde après l’étape au Grand-Bornand !

Publié le 22 décembre 2019 à 14h35 par A.M.

De retour au Grand-Bornand, deux après la dernière étape en France, Martin Fourcade a dressé le bilan de son week-end à domicile.

Après un début de saison très prometteur, l’équipe de France était attendue pour la troisième étape de la Coupe du monde au Grand Bornand. À domicile, les Tricolores ont enchainé les bonnes performances avec les podiums de Quentin Fillon Maillet sur le sprint puis la poursuite et le joli tir groupé sur la mass start avec quatre Français dans le Top 10 dont Émilien Jacquelin deuxième. Pour Martin Fourcade, le bilan est moins flatteur. 12e du sprint, 7e de la poursuite et 5e de la mass start, la star du biathlon français dresse toutefois un bilan positif de ce week-end à domicile.

«Je n'ai pas eu les meilleurs résultats ce week-end, mais j'ai eu le meilleur public»