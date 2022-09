Hockey

Pilier du hockey français, les Brûleurs de Loup continuent de rêver

Publié le 3 septembre 2022 à 17h46 par Alexis Bernard mis à jour le 3 septembre 2022 à 17h47

Bastion incontournable du hockey français, dont il écrit les plus belles pages depuis plus de 50 ans, les Brûleur de Loups vient de décrocher son huitième titre de champion de France. En pleine bataille européenne, le club grenoblois renouvelle son partenariat avec Bpifrance et ambitionne de devenir encore et toujours plus une locomotive du sport tricolore.

Au sortir d’une défaite contre Berlin, champion d’Allemagne en titre, les Brûleurs de Loups n’ont pas la tête des grands jours. Mais il en faut plus pour altérer la motivation sans borne de son président, Jacques Reboh. « On perd un gros match pour notre entame en Coupe d’Europe, ça nous oblige à revoir quelque peu nos objectifs à la baisse. Mais nous restons ambitieux. On a envie de vendre chèrement notre peau pour montrer que nous ne sommes pas là par hasard. Dans une poule extrêmement relevée, nous savions que ce serait difficile. Nous jouons contre des clubs à 15 millions d’euros de budget quand nous ne sommes qu’à 5 millions… Mais notre volonté, c’est de sortir de la poule et de faire partie des deux premiers qualifiés ».

Les Brûleurs ont tout compris

Pour exister dans un sport qui n’a pas pignon sur rue en France, l’écurie grenobloise a vite compris l’essence et l’essentiel d’un club d’avenir : proposer bien plus que du sport. « Ils ont tout compris , lâche Patrice Bégay. C’est un club qui repousse toujours plus loin dans la performance et ce 8e titre de champion de France en est l’illustration. Et en mettant en avant cette offre de sport et de spectacle, le plaisir et l’émotion sont au rendez-vous. C’est pour ça que ça marche ! Et c’est dans la philosophie de ce club de casser les codes. La volonté d’innover est constante. Et quand je pense aux Brûleurs de Loup, je pense à cette citation de Marc Levy : ‘Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Moi je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas !’ C’est totalement leur philosophie et c’est l’esprit de notre communauté, celle des Meneurs. Des leaders inspirants, qui font bouger les lignes ».

Continuer d’être leader dans la formation

En plus d’être toujours présent dans les rendez-vous importants, les Brûleurs de Loups veulent aussi ardemment continuer d’écrire l’avenir. Pour cela, le club s’appuie sur un centre de formation parmi les meilleurs de l’Hexagone. « Dans les équipes U18 et U20, nous avons une quinzaine de nos jeunes , détaille Jacques Reboh, fière du travail accompli par l’ensemble des éducateurs grenoblois. Cela fait aussi partie de nos objectifs prioritaires : Continuer à dominer le terrain de la formation, continuer d’alimenter le haut-niveau français grâce aux jeunes que nous formons ». Aux côtés de Bpifrance, la banque publique d’investissement elle-aussi farouchement impliquée dans les sujets de transmission et de formation de la jeunesse, les Brûleurs de Loups ont enfin pour optique de consolider leur modèle économique. Avec un show de premier plan qui attire chaque année plus de spectateurs comme d’entreprises partenaires, le pilier du hockey français regarde l’avenir avec détermination. Sûr de ses forces.

