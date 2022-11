Volley

Nantes Rezé Métropole Volley : La jeunesse et le rêve olympique au pouvoir !

Publié le 2 novembre 2022 à 17h01

Auteur d’un excellent démarrage en Ligue A masculine, Nantes Rezé Métropole Volley continue sa bonne dynamique en affrontant le champion de France en titre, Montpellier, dans sa sublime salle de la Trocardière. L’occasion pour le partenaire de Bpifrance d’évoquer un point phare de son projet : la jeunesse et l’envie de voir un produit du NRMV défendre les couleurs françaises aux Jeux Olympiques 2024.

Le début de saison clément du Nantes Rezé Métropole Volley a permis aux hommes de Hubert Henno d’éviter les grosses cylindrées du championnat comme Chaumont, Saint-Nazaire ou Tours. La rencontre contre Montpellier, champion de France en titre, sera le premier vrai grand test pour des Nantais en confiance depuis le début de la saison. Porté par une jeunesse grandissante, incarnée par les deux pépites du club Anatole Chaboissant et Simon Magnin (18 ans tous les deux), le NRMV va tout donner pour s’offrir le scalp du MHSC VB, en petite forme pour l’exercice 2022-2023. Une victoire à la maison permettrait aux résidents de la bouillante Trocardière de poursuivre leur bonne série.

« Il faut travailler le lien inter-générationnel »

Partenaire de Bpifrance, le Nantes Rezé Métropole Volley confirme la solidité de son projet et son engagement pour l’avenir. Avant la rencontre, autour de Patbrice Bégay (Directeur Exécutif Communication et Bpifrance Excellence) et Thierry Rose (Président du Nantes Rezé Métropole Volley), le « Coup d’envoi » a été donné avant la rencontre avec une table ronde réunissant les acteurs du territoire pour évoquer la thématique de l’école et de l’industrie du futur. Un thème évident pour le NRMV : « Nous sommes au cœur de cette thématique , confesse Thierry Rose. La formation et la transmission inter-générationnelle. Nous le vivons, au club, avec la présence de jeunes joueurs qui boostent notre équipe. Deux talents issus de notre formation qui font désormais partie de l’équipe première et qui viennent de nous offrir deux victoires importantes ces dernières semaines. Des « enfants » - On les appelle comme ça, affectueusement, car ça les représente assez bien (sourire) qui apportent leur façon de travailler, leur légèreté, leur fraîcheur et une approche totalement différente de ce que les joueurs plus expérimentés ont l’habitude de mettre en place. Et c’est un message important à faire passer aux entrepreneurs : Il faut savoir composer avec cette jeunesse et travailler ce lien inter-générationnel. Il est précieux. Et il fonctionne très fort ! »



Pas étonnant de voir Nantes Rezé Métropole Volley avoir pour partenaire la Fab Academy , cet organisme de formation qui répond aux besoins des entreprises, notamment en préparant et développant les compétences des plus jeunes.

Les Jeux 2024 dans un coin de la tête