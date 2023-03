Le PSG se lance dans un projet fou avec une star

La rédaction

Alors que l'intérêt pour le MMA monte en flèche en France, le Paris Saint-Germain voudrait se lancer dans l'aventure. En plus du football, du judo et du handball, le Qatar se verrait bien créer une section de sport de combat. Figure célèbre de l'UFC, Khabib Nurmagomedov pourrait même faire partie de l'aventure...

Le PSG, en plus de ses sections football, handball et judo, va-t-il avoir une branche MMA (Mixed Martial Arts) dans un avenir proche ? C'est en tout cas ce à quoi Nasser al-Khelaïfi se dirigerait, après avoir rencontré deux grands noms de ce sport. Une potentielle ouverture, qui vient quelques années seulement après l'autorisation du MMA en France.

Le MMA et la France, le début d'une histoire d'amour

Longtemps, la France interdisait la tenue de compétition de MMA sur son sol. N'étaient alors qu'autorisés les entraînements. En 2020, la ministre des sports, Roxana Maracineanu faisait passer une législation de la pratique de compétition de MMA en France, sous l'égide de la Fédération Française de Boxe. Ces arts martiaux, désormais encadrés, font l'objet d'un très grand engouement en France et ailleurs avec en égérie la grande star Ciryl Gane, défait le week-end à l'UFC par Jon Jones.

Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Khabib Nurmagomedov