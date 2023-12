Mondial de handball : La France fait tomber la Norvège, les Bleues se lâchent après l'exploit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa septième finale mondiale depuis 1999, l’équipe de France féminine de handball a rempli son objectif en l’emportant pour la troisième fois de son histoire, vingt ans après son dernier sacre. L’émotion était évidemment très forte après cette victoire contre la Norvège (31-28). Pauletta Foppa et Léna Grandveau ont notamment pris la parole après cette performance XXL.

Après 2003 et 2017, place à 2023 ! L’équipe de France féminine est parvenue à vaincre la Norvège (31-28), tenante du titre, et remporte ainsi sa troisième couronne mondiale. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont parfaitement maîtrisé leur seconde période en conservant leur avance au score alors qu’elles menaient de 3 buts à la mi-temps. Ce fut donc des larmes de joie qui coulaient sur les joues des Françaises, à sept mois des Jeux olympiques de Paris.

CHAMPIONNES DU MONDE !! ⭐⭐⭐C'EST FAIT !! Les Bleues viennent à bout des Norvégiennes et s'offrent un troisième titre mondial ! 🏆Un parcours irréprochable, une équipe soudée et une avalanche d'émotions 🤩Merci les BLEUES 💙🇫🇷 31-28 🇳🇴#BleuetFier pic.twitter.com/seWhzvqkEY — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 17, 2023

« Il y avait du danger de tous les côtés »

« Je ne réalise pas encore. C’est le titre qui me manquait. Je suis trop heureuse , savourait Pauletta Foppa au micro de beIN SPORTS. On n’a rien lâché jusqu’à la fin. Je suis trop fière de mon équipe. On savait que c’est une équipe qui joue rapidement, tire beaucoup de loin, avec des dangers de tous les côtés. Mais on a eu des supers gardiennes ! Je vais savourer ce titre. J'espère que j'aurai une carrière longue, je n'ai que 22 ans. »

« On a tout donné, c'est vraiment magique »