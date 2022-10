Handball

Metz Handball frappe fort en Ligue des Champions !

Publié le 22 octobre 2022 à 22h06 - mis à jour le 22 octobre 2022 à 22h12

Dans une Arène messine en fusion (3 188 spectateurs), les Dragonnes du Metz Handball se sont parfaitement relancées en Ligue des Champions. Une victoire écrasante face au RK Lokomotiva Zagreb (38-13). Idéal pour le club partenaire de Bpifrance avant la trêve du championnat d’Europe qui se profile.

Plus que jamais locomotive du handball féminin français, le Metz Handball a connu un premier revers la semaine dernière. Une défaite en Ligue des Champions (35-28) contre Esbjerg qui a brisé la superbe dynamique des joueuses d’Emmanuel Mayonnade. Invaincu en Ligue Butagaz Energie (6 matchs, 6 victoires, +64 de goal average), le club de Thierry Weizmann se devait de se relancer, sur la scène européenne, ce samedi. Un match important pour ne pas commencer à douter, alors qu’une trêve internationale approche à grand pas avec l’Euro 2022 (du 4 au 20 novembre), contre le RK Lokomotiva Zagreb. Et comme toujours quand il faut réagir, les Messines ont fait le job ! Victoire nette et sans aucune bavure 38 à 13 (20 à 6 à la pause). Impériales, les Dragonnes ont écrasé les Croates du début jusqu’à la fin, avec une efficace offensive impressionnante (83% de réussite aux tirs, 76% de réussite en attaque). Du très haut niveau…

Un coup d’envoi signé Bpifrance

Après avoir donné le coup d’envoi sur l’innovation et la digitalisation au Vendée Challans Basket le 11 octobre, Bpifrance était de nouveau présent ce samedi, à Metz. Une table ronde a été organisée avant la rencontre pour réunir les acteurs du territoire engagés pour son attractivité. Parmi les intervenants, triés sur le volet : Caroline Semin (DG du groupe Sermin), Pascal Keller (Secrétaire Général du Centre Pompidou Metz), Christophe Thiriet (Président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Moselle), Stéphane Fontaine (Directeur du Campus Arts & Métiers Metz, Abdallah Ougazzaden (Président du Campus de Metz de l’Université Georgia Tech). Autour de Thierry Weizmann (Président du Metz Handball) et Patrice Bégay (Directeur Exécutif Communication Bpifrance et Bpifrance Excellence) les thématiques de renouveau de l’industrie en Moselle, du rayonnement et d’attractivité d’un territoire, la culture et le tourisme comme accélérateur de notoriété ou encore l’enseignement et la recherche au service de la croissance ont pu être abordées.

