Golf : Le plus grand tournoi français gagne un nouveau sponsor, prize money garanti

Désormais présente parmi l'élite du golf féminin, Céline Boutier a remporté l'année dernière l'Amundi Evian Championship, l'un des cinq Majeurs sur le circuit LPGA et ce tournoi se déroule donc en France chaque année à Evian-les-Bains près du Lac Léman. La Française est devenue la première à gagner un titre si important depuis 2003 et elle est montée jusqu'au troisième rang mondial. Cette année, elle aura l'occasion de défendre son titre dans un tournoi qui va récupérer un sponsor de taille, Porsche.

Il s'agit du plus grand tournoi français en termes de prestige puisque les Majeurs du circuit féminin ne sont pas les mêmes que chez les golfeurs. Dans un circuit largement dépassé par le PGA Tour au niveau du prize money, l'arrivée de Porsche en tant que sponsor principal du tournoi est forcément une bonne nouvelle. Il s'agit déjà de l'un des tournois les plus importants de la saison, la récompense risque d'être très alléchante pour la prochaine édition (11-14 juillet 2024).

Un joli anniversaire

Déjà assez bien impliqué dans le monde du golf, Porsche est déjà associé à plusieurs tournois masculins et l'Amundi Evian Championship viendra compléter la liste pour le golf féminin maintenant. En 2024, il s'agira du 30ème anniversaire du Majeur et l'arrivée de Porsche en tant que sponsor officiel est une bonne nouvelle pour le président du tournoi. « Nous sommes vraiment très heureux d’accueillir Porsche en tant que partenaire de The Amundi Evian Championship. C’est avant tout une grande fierté de compter à nos côtés cette marque mondiale iconique, marque avec laquelle nous partageons les valeurs d’excellence, de performance et d’innovation » justifie Franck Riboud.

1 million en 2023

En faisant partie des cinq Majeurs du circuit LPGA et donc des tournois les plus importants de la saison, l'Amundi Evian Championship offrait déjà à ses participantes un prize money conséquent. En effet, Céline Boutier s'est imposée en 2023 avec un million de dollars à la clé pour une dotation globale de 6,5 millions. Avec l'arrivée de Porsche parmi les sponsors, les prix pourraient fortement gonfler.

Céline Boutier, joli coup double ?

Plus grand espoir français du golf depuis des décennies, Céline Boutier a réalisé une saison de rêve et peut espérer encore plus s'enrichir grâce à l'édition 2024. En 2023, la Française a réussi à se classer dans le top 5 des joueuses qui ont le plus gagné d'argent en prize money sur le circuit. L'occasion est donc très belle pour vivre une nouvelle belle expérience sur le parcours d'Evian.