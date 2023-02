Cette incroyable punchline sur Rihanna avant le Super Bowl

Thibault Morlain

Dans la nuit de dimanche à lundi va se dérouler l’un des événements sportifs le plus suivi au monde : le Super Bowl. Et cette année, la finale du championnat NFL opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. Bien évidemment, il y aura le traditionnel concert de la mi-temps qui mettra en scène Rihanna. Un show très attendu au point que la star de la Barbade pique même la vedette à un certain Patrick Mahomes, la superstar du football américain.

Qui des Chiefs ou des Eagles remportera le Super Bowl ? Telle est donc l’affiche de ce rendez-vous tant attendu outre-Atlantique. Alors que rencontre marquera le duel entre des meilleurs quaterbacks de la Ligue, à savoir Patrick Mahomes et Jalen Hurts, ça marquera également le retour de Rihanna sur la scène. En effet, la star de la Barbade assurera le traditionnel show de la mi-temps et compte tenu de l’absence de Rihanna ces dernières années, le spectacle est très attendu, peut-être même plus que le Super Bowl en lui-même.

« Ils sont plus enthousiastes pour cela que pour le Super Bowl »

Présent devant les journalistes à quelques jours de ce Super Bowl, Patrick Mahomes n’a pas échappé aux questions sur le show de Rihanna à la mi-temps. Le quaterback des Kansas City Chiefs a alors lâché une punchline inattendue, avouant rapporté par L’Equipe : « Rihanna va être géniale. Donc je suis parfaitement en accord avec le fait que Rihanna le fasse. Je ne pourrai pas le regarder. Mais beaucoup de membres de ma famille sont très enthousiastes à l’idée que Rihanna le fasse. Et je pense que pour certains d’eux, ils sont plus enthousiastes pour cela que pour le Super Bowl. Donc ça va être un grand spectacle. Je ne vais pas essayer de regarder ? Non, je ne vais pas sortir du tout. Le coach Reid a dit que si nous sortions, il ne fallait pas s’arrêter en chemin. Donc je vais m’assurer de ne pas sortir ».

Your Super Bowl quarterbacks. @PatrickMahomes | @JalenHurts pic.twitter.com/J5XE0FoT1b — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 7, 2023

« Nous avons un grand défi à relever face aux Philadelphia Eagles »