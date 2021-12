Omnisport

Boxe : Le clan Whyte jette un froid sur le combat contre Tyson Fury !

Publié le 13 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

S’occupant des intérêts de Dillian Whyte, Eddie Hearn n’a pas caché qu’un accord rapide ne devrait pas être trouvé avec le clan Tyson Fury pour ce combat pour la ceinture WBC des poids lourds.

Après la victoire de Tyson Fury face à Deontay Wilder en octobre dernier, ce qui mettait alors fin à la trilogie de combats entre les deux boxeurs, The Gypsy King aurait pu rêver d’un combat afin de mettre la main sur toutes les ceintures qu’Anthony Joshua aurait dû posséder. Cependant, l’Anglais s’inclinait face à Oleksandr Usyk en septembre dernier. Une revanche aura lieu entre Joshua et Usyk pendant que Tyson Fury devra défendre sa ceinture WBC des poids lourds face à Dillian Whyte. En charge de l’équipe de promotion de Whyte, Eddie Hearn a jeté un froid quant à la possibilité qu’un accord entre les deux parties soit trouvé.

« Il sera très difficile de parvenir à un accord tant que ces répartitions ne seront pas déterminées »