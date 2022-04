Omnisport

Boxe : Le clan Usyk fait une annonce pour la revanche sur Joshua !

L’entourage de Oleksandr Usyk a annoncé que tous les détails de la revanche face à Anthony Joshua devraient bientôt être révélés.

On a bien cru ne jamais voir ce combat. Alors qu’une revanche face à Anthony Joshua était actée depuis septembre dernier, le conflit ukrainien a poussé Oleksandr Usyk à quitter son camp d’entrainement pour s’engager dans les forces de défense de son pays natal, tout comme l’a fait Vasil Lomachenko ou encore les anciens champions du monde Vitali et Wladimir Klitschko. Cela a duré plusieurs semaines, mais finalement Usyk a eu l’autorisation des autorités ukrainiennes de quitter le front, afin de reprendre son travail en vue du choc face à Joshua. Désormais, les médias britanniques parlent d’un possible combat cet été, avec l’Arabie Saoudite qui offrirait une énorme enveloppe pour l’organiser.

