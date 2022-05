Omnisport

Boxe : Après avoir battu Yoka, Bakole va participer à la revanche entre Usyk et Joshua !

Publié le 23 mai 2022 à 21h35 par Axel Cornic mis à jour le 23 mai 2022 à 21h48

Martin Bakole pourrait aider Oleksandr Usyk à préparer son combat face à Anthony Joshua, avec les ceintures WBA, WBO et IBF qui seront remises en jeu.

Il a fallu attendre son douzième combat en professionnel pour voir Tony Yoka chuter. Après onze victoire d’affilée, le Français est tombe sur plus fort que lui avec Martin Bakole, mais ne compte surement pas laisser ce contretemps anéantir ses rêves de titre. Tout récemment, son entraineur a d’ailleurs assuré qu’il aura bientôt une chance de disputer une ceinture mondiale. « En France, certains pensent que Tony ne sera peut-être pas champion du monde, que sa carrière avance au ralenti. Mais ayez confiance ! » a expliqué Virgil Hunter, lors d’un récent entretien accordé au Parisien . « J’ai un peu de bouteille dans le métier. Je sais au fond de moi que Tony aura une chance mondiale. J’en suis certain. Quand ? Bientôt, en 2023 ou 2024. Ça peut venir très rapidement, mais soyez encore un peu patient. Peut-être que tout n’avance pas assez vite à vos yeux, mais ça avance, étape par étape ». Mais que va faire Martin Bakole de son côté ?

Bakole, le nouveau sparring d’Usyk