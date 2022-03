Volley

Avec Bpifrance, le Narbonne Volley entre dans l’histoire !

Publié le 3 mars 2022 à 7h54 par Alexis Bernard mis à jour le 3 mars 2022 à 9h19

Le Narbonne Volley vient de réaliser un authentique exploit. Soutenu par Bpifrance, le club de Jérémie Ribourel vient de décrocher le tout premier ticket de son histoire pour une finale européenne. Du jamais vu.

Au terme d’un scénario digne d’une production Netflix, le Narbonne Volley a obtenu son billet pour la finale de la Challenge Cup. Après sa victoire au match aller (2-3), les Centurions de Guillermo Falasca ont été chercher leur qualification au bout du suspense (3-2), dans un Golden Set d’anthologie et une Arena en fusion totale. Parmi les 3 400 spectateurs ayant eu le privilège d’assister à ce moment historique, il y avait les équipes de Patrice Bégay, Directeur exécutif Communication et Bpifrance Excellence. Accompagnée par plusieurs entrepreneurs locaux, la banque publique d'investissements a organisé une prise de parole avant la rencontre avec des dirigeants du réseau Excellence comme Nicolas Gomarir (LCS), Eric Delpeyroux (Barsalou), Grégoire de Vulliod (Atelier Occitanie) ou encore Albert Badiat (représentant de la Direction Régionale et Délégué territorial). Des acteurs qui ont pu prendre part à la formidable fête du volley dont Narbonne devient un fleuron tricolore. Patrice Bégay s'en réjouit : « Quand on voit ce que ces hommes, ces Meneurs, sont capables de réaliser, on a envie de dire : Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ! Quand on a un mental d’entrepreneur positif, on produit nécessairement des sentiments positifs et on attire des événements positifs comme cette extraordinaire victoire de Narbonne en Coupe d’Europe. Il faut se féliciter de voir ce véritable acteur local, qui propose un spectacle hors du commun, un vrai show pour séduire et fidéliser tous les publics, dans une Narbonne Arena absolument sublime, faire rayonner la France. Et j’ai une pensée particulière pour son président, Jérémie Ribourel, un chef d’entreprise aguerri (Investone, Louxor Foncier, Modesty), aux commandes du club depuis plus de 10 ans, qui parvient à dépasser ses limites. Chapeau à lui et toutes ses équipes ! »

« On a encore faim ! »