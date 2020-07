Omnisport

Athlétisme : Mayer lance un défi à Mbappé !

Publié le 13 juillet 2020 à 20h35 par A.C.

Kevin Meyer, champion du monde de décathlon ainsi que médaillé d’argent à Rio de Janeiro, aimerait se mesurer à Kylian Mbappé.

Il n’a que 21 ans, mais déjà tout d’un grand. Considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde actuellement, Kylian Mbappé a du talent à revendre. Pourtant, c’est bien les performances physiques de la jeune star du Paris Saint-Germain qui étonnent, plus que son aisance balle au pied. Sa vitesse est phénoménale et en avril 2019, Mbappé a été flashé à 38km/h lors d’une victoire du PSG contre l’AS Monaco, en Ligue 1 (3-1). Une vitesse de pointe comparable à la moyenne d’Usain Bolt lors de son record du monde à Berlin sur 100m, en 2009.

« Un duel sur 100m, c'est clairement un défi que je lui lance, là ! »