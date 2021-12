Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le point sur la situation de Luis Campos

Publié le 23 décembre 2021 à 11h45 par La rédaction

Considéré comme l’un des meilleurs directeur sportif du moment, Luis Campos n’a pas encore donné son accord pour un nouveau projet. Le 10 Sport fait le point sur sa situation.

Au sortir d’expériences plus que réussies à Monaco puis au LOSC, marquées par le recrutement de joueurs devenus de véritables révélations, Luis Campos est aujourd’hui libre de tout contrat. Depuis un an, le Portugais a refusé de nombreuses sollicitations. Encore récemment, il a été approché par le Genoa, mais les discussions n’ont pas abouti. Selon nos informations, le Portugais patiente sagement et souhaite reprendre du service.

Luis Campos attend le bon projet