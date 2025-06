Zidane à Paris, le souvenir inoubliable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Paris accueillait le plus grand événement sportif : les Jeux Olympiques. Lors de la cérémonie d'ouverture, on avait notamment pu voir Zinedine Zidane être l'un des derniers relayeurs de la flamme. Le champion du monde 98 avait ensuite remis la torche à un certain Rafael Nadal, ce qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Le 26 juillet 2024, le coup d'envoi des Jeux Olympiques était officiellement donné. Pour l'occasion, on avait eu le droit à la traditionnelle cérémonie d'ouverture en présence notamment de tous les athlètes ainsi que des derniers relayeurs de la flamme olympique juste avant d'embraser la vasque. Un relai auquel Zinedine Zidane a participé, juste avant de transmettre la flamme à un certain Rafael Nadal, comme chez lui à Paris.

« L'un des moments les plus émouvants de ma carrière » Pour le site des Jeux Olympiques, Rafael Nadal est revenu sur ce moment si particulier à ses yeux. Le joueur de tennis espagnol, aujourd'hui à la retraite, a alors confié : « Je ne vais jamais pouvoir assez remercier l'organisation des Jeux Olympiques 2024 et la France de m'avoir donné ce privilège. Ça a été comme une reconnaissance de toute ma carrière et de mon histoire dans cette ville incroyable. Ça a été l'un des moments les plus émouvants de ma carrière ».