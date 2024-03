Mbappé : Le rêve est terminé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud au service de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Le coach de l’équipe en rêve, mais Henry sait pertinemment que tout est compliqué avec les clubs au point de ne pas savoir où il va à ce sujet à l’instant T.

Contrairement aux éditions antérieures des Jeux Olympiques dans l’histoire qui a réuni des stars comme Ronaldo, Michel Platini, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et bien d’autres, les grands clubs sont de moins en moins enclins à céder leurs joueurs phares pour les Jeux Olympiques. Et c’est notamment le cas du Real Madrid qui a peut-être déjà mis un terme au rêve de Kylian Mbappé et de Thierry Henry pour les JO de Paris 2024.

«Au réveil, il y a la réalité qui revient, tu as reçu le mail du Real»

« Si je rêve d’avoir une attaque Mbappé, Giroud, Griezmann ? Oui, mais après je me réveille (rires). Au réveil, il y a la réalité qui revient, tu as reçu le mail du Real, je ne dis pas qu’il ira là-bas, on ne sait pas. Mais tu as déjà reçu le mail du Real, ça veut dire que tu es déjà en difficulté avec Mendy, Camavinga et Tchouaméni et peu importe qui ». a confié Thierry Henry à France Télévisions.

«Tu prends un coup et pour l’instant, il n’y a personne»