JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand annonce la couleur pour sa 4ème médaille d’or

Après sa soirée historique ce mercredi lors de laquelle Léon Marchand a remporté deux médailles d’or aux Jeux Olympiques en l’espace de quelques minutes, le Français était de retour dans la piscine ce jeudi. En quête d’une 4ème médaille d’or, le crack de la natation était aligné sur le 200m 4 nages. Ayant déroulé en série ce matin, Marchand a remporté sa demi-finale ce soir. Fatigué, le nageur de 22 ans va désormais se reposer pour être prêt pour ce vendredi.

Il est pour le moment l’une des grandes stars de ces Jeux Olympiques. A chacune de ses apparitions, c’est toute la France qui s’arrête et tout un pays qui le supporte. Léon Marchand n’en finit plus d’impressionner devant ses supporters. Et pour le moment, le Français réalise une Olympiade XXL avec déjà 3 médailles d’or. Une moisson encore loin d’être terminée. En effet, après son sacre sur 400m 4 nages, 200m papillon et 200m brasse, Léon Marchand va désormais partir en quête de la médaille d’or sur 200m 4 nages. Qualifié pour la finale, il a rendez-vous ce vendredi soir pour grimper à nouveau sur la plus haute marche du podium.

« J’avais mal aux jambes »

Vainqueur de sa demi-finale du 200m 4 nages ce jeudi soir, Léon Marchand sera donc au départ de la finale ce vendredi. Suite à sa victoire, le nageur français s’est présenté au micro de France 2, livrant sa réaction. Le triple médaillé d’or olympique a alors expliqué : « Fallait que je fasse le job ce soir, je l’ai fait. Je serai au centre demain en finale, c’est parfait. Je n’étais pas en gestion ce soir, j’étais un peu fatigué avant la course. J’avais mal aux jambes. L’enchainement des courses, ça y est, je commence à le ressentir dans mon corps, mentalement aussi. Ce n’était vraiment pas facile, j’étais à fond du début à la fin. Je vais essayer de récupérer pour être au max demain soir, mais voilà, aujourd’hui, ce n’était pas le plus fun ».

« Le principal, c’est que je récupère, que je reprenne de l’énergie pour demain »

« Hier soir, je suis sorti de la piscine vers 1h du matin, donc ce n’est pas facile. J’avais contrôle anti-dopage, les conférences de presse, la récup, le message. Ce soir, je vais essayer de rentrer plus tôt. Je vais nager pendant 25-30min. Là, je vais manger et je vais essayer d’aller me coucher le plus tôt possible pour être prêt demain. Ça va être un grand challenge encore. Le 200m 4 nages, je l’ai beaucoup travaillé cette année. Le principal, c’est que je récupère, que je reprenne de l’énergie pour demain », a enchainé Léon Marchand. A voir s’il réussira un 4 sur 4 avec une médaille d’or lors du 200m 4 nages.