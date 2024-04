JO 2024 : Macron se lâche sur une polémique raciste !

Arnaud De Kanel

A 102 jours du lancement des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron s’est livré à RMC ce lundi matin. L’occasion pour le chef de l’Etat de revenir sur la polémique concernant Aya Nakamura. La chanteuse française pourrait se produire lors de la cérémonie d'ouverture, et cette éventualité a suscité de nombreux commentaires racistes. Le Président de la République a réaffirmé son soutien à la chanteuse de 28 ans.

Les JO de Paris 2024 approchent et le flou persiste concernant la cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron avait ouvert la porte à une performance d'Aya Nakamura, ce qui lui avait valu d'être accusé par Marine Le Pen de « provocation » envers les Français. De nombreux commentaires racistes avaient également été prononcés sur les réseaux sociaux et l'affaire Nakamura devient au fûr et à mesure une affaire d'Etat. Présent sur les ondes de RMC ce lundi matin, le Président de la République a martelé son envie de voir la chanteuse française la plus écoutée à travers le monde se produire cet été pour lancer les JO.

Macron persiste pour Aya Nakamura

« Elle fera partie des artistes. (...) J’espère qu’Aya Nakamura, si c’est le choix de Thomas Jolly (directeur artistique des cérémonies de Paris 2024), et qu'elle l’accepte et le veut, fera à la fin partie de la liste car elle fait partie des grandes artistes françaises, de celles qui sont le plus plébiscitées à travers le monde. Mais ce ne sera pas la seule, loin de là », a déclaré Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a également déploré les attaques racistes dont Aya Nakamura fait l'objet depuis plusieurs semaines.

«Il y a eu des réactions vraiment racistes»