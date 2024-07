JO 2024 : La punchline de LeBron James sur la Team USA !

Thomas Bourseau

L’équipe de France de Victor Wembanyama s’est inclinée lors de ses trois derniers tests matchs contre le Canada, la Serbie et l’Allemagne lorsque la Team USA de LeBron James reste sur un sans-faute pour sa préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois, tout n’est pas parfait aux yeux de LeBron James qui s’est confié sur les difficultés rencontrées par l’équipe de Steve Kerr à l’approche des JO 2024.

Depuis le début de la préparation de la Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024, LeBron James et sa bande n’ont pas perdu le moindre match. Que ce soit face au Canada (86-72), l’Australie (98-92), la Serbie (105-79) ou encore le Soudan du Sud. Face à la dernière sélection citée, la Team USA a eu très chaud et s’est imposée d’un petit point après avoir été menée de 14 points à la mi-temps.

«Beaucoup de ces équipes que nous affrontons s’entraînent depuis un mois ou plusieurs mois»

LeBron James s’est mis en route pendant la seconde période et a d’ailleurs fait entrer un panier crucial à 20 secondes du coup de sifflet final. Un total de 23 points inscrits pour King James qui a tenu à rassurer les observateurs après cette victoire d’une courte tête contre le Soudan du Sud. « Beaucoup de ces équipes que nous affrontons s’entraînent depuis un mois ou plusieurs mois. Et nous n’en sommes qu’à deux semaines de préparation. Donc à chaque match, chaque séance, nous avons l’occasion d’essayer d’en tirer le meilleur et d’avancer ».

«Peu importe que le match soit serré ou non, ce qui compte c’est de savoir si nous nous sommes améliorés»

Les Avengers de Steve Kerr, à savoir LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum ou encore Devin Booker pour ne citer qu’eux, seront de la partie dans la capitale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. LeBron James a poursuivi dans des propos relayés par le compte X de NBA Extra en soulignant le plus important à ses yeux : l’amélioration. « Peu importe que le match soit serré ou non, ce qui compte c’est de savoir si nous nous sommes améliorés. J’ai l’impression qu’en première période, nous les avons un peu laissés jouer, notamment à trois points, et qu’en deuxième période, nous avons joué notre jeu ».