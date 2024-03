JO 2024 : Après Mbappé et Dupont, Karabatic va se faire recaler !

Alexis Brunet

La France n'a pas encore désigné son porte-drapeau pour les Jeux Olympiques de Paris. Plusieurs noms sont sortis dernièrement, mais pour certains d'entre eux, cela sera impossible. Après Kylian Mbappé et Antoine Dupont, cet honneur devrait également échapper à Nikola Karabatic. Le handballeur ne répond pas à un certain critère.

Cet été, le monde entier aura les yeux braqués sur Paris. La capitale française va accueillir les Jeux Olympiques, mais il reste encore un peu de travail avant que tout soit parfait. La France doit encore choisir ses athlètes qui seront porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Mais cela tourne au casse-tête.

Ça ne sera pas Dupont, ni Mbappé

De nombreux noms sont cités pour occuper la fonction de porte-drapeau de la délégation tricolore. On retrouve par exemple le footballeur Kylian Mbappé, le rugbyman Antoine Dupont, ou encore le basketteur Victor Wembanyama. Mais aucun de ces trois athlètes ne pourra occuper ce rôle. En effet, plusieurs critères existent pour désigner le porte-drapeau, dont celui d'avoir déjà participé aux Jeux Olympiques. Or, cela sera la première expérience olympique pour ces trois sportifs. Teddy Riner faisait aussi partie des favoris, mais lui aussi ne peut pas être choisi, car il a déjà mené la délégation tricolore à Rio, et on ne peut avoir cet honneur qu'une fois.

Karabatic ne sera pas porte-drapeau non plus