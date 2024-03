JO 2024 : Un gros problème est annoncé pour Benzema

Alexis Brunet

Lors des Jeux Olympiques de Paris, Thierry Henry aura l'opportunité d'emmener trois joueurs de plus de 23 ans avec lui. Plusieurs noms ressortent déjà, dont celui de Kylian Mbappé, ou bien d'Antoine Griezmann. Dernièrement, un autre joueur a déposé sa candidature, il s'agit de Karim Benzema. Mais selon Daniel Riolo, cela s'annonce très compliqué.

Thierry Henry mènera l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris. Les Bleus ont un objectif, remporter la médaille d'or. Cela est largement possible, vu la génération dorée sur laquelle peut compter le sélectionneur, et avec l'aide de certains joueurs plus âgés.

Karim Benzema a posé sa candidature pour les JO

Au football, les Jeux Olympiques sont réservés pour les espoirs. L'équipe de France ne pourra donc compter que sur des joueurs de moins de 23 ans. Toutefois, Thierry Henry pourra s'appuyer sur trois joueurs plus âgés. De nombreux candidats existent, dont Kylian Mbappé, Antoine Giezmann, ou bien Olivier Giroud. Mais dernièrement, un autre nom a fait son apparition, celui de Karim Benzema. L'attaquant a déclaré à L’Équipe qu'il pourrait bien se laisser tenter par une participation aux JO.

Compliqué d'aller aux JO pour Benzema