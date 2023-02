Une légende revient en F1, Red Bull se frotte les mains

Hugo Chirossel

Alors que Ford a annoncé son retour en Formule 1, dans la foulée, la marque a confirmé un partenariat avec Red Bull à compter de 2026. En marge de cette annonce, l’écurie autrichienne a également présenté sa nouvelle monoplace pour la saison à venir. Présent à cette occasion, Christian Horner en a profité pour s'exprimer sur cet accord avec la marque américaine.

Ce vendredi, Red Bull a dévoilé sa nouvelle monoplace, la RB19, pour la saison à venir. Un événement qui s’est tenu à New York, en marge de l’annonce du retour de Ford en Formule 1 à compter de 2026, dans le cadre d’un partenariat avec l’écurie autrichienne. Évidemment présent, Christian Horner s’est réjoui de cet accord entre son équipe et le marque américaine.

« En bonne position face à la concurrence »

« C'est fantastique d'accueillir à nouveau Ford en Formule 1 grâce à ce partenariat. En tant que motoriste indépendant, avoir la possibilité de bénéficier de l'expérience d'un constructeur comme Ford nous place en bonne position face à la concurrence. C'est un motoriste riche d'une histoire automobile qui s'étend sur plusieurs générations. De Jim Clark à Ayrton Senna et Michael Schumacher, la lignée parle d'elle-même. Pour nous, Red Bull Powertrains, ouvrir le prochain chapitre de cette dynastie, sous le nom de Red Bull Ford, est extrêmement excitant » a déclaré le patron de Red Bull, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« La F1 sera une plateforme incroyablement rentable pour innover »