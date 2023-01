Renversant, il annonce la chute de Red Bull

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Champion du monde pour la deuxième fois consécutive, Max Verstappen n’aura presque pas eu de concurrence. Si certains observateurs s’attendent à une hégémonie Red Bull, David Coulthard, ancien pilote de l’écurie autrichienne, s’attend à un retour en puissance de Ferrari, sans oublier Mercedes…

Voilà deux saisons de suite que Max Verstappen est sacré champion du monde. Cette année, hormis Charles Leclerc qui lui a posé quelques soucis au début, Verstappen n’a quasiment jamais été inquiété. Vu les galères à répétition de Mercedes, Red Bull n’a pas eu trop de mal à conserver son titre. Max Verstappen doit forcément espérer les mêmes difficultés pour l’écurie allemande la saison prochaine mais il sait que Mercedes va réagir. Suffisamment pour défier Red Bull ?

Ferrari de retour aux affaires ?

David Coulthard, ancien pilote de l’écurie autrichienne, voit bien Ferrari. « Je n’ai évidement pas de boule de cristal, mais j’ai la sensation que si Ferrari parvient à régler ses problèmes de fiabilité et d’opérationnel, ils seront là. La transition entre les voitures de l’année dernière et celles de cette année sera bien plus facile », a t-il lancé dans des propos relayés par Nextgen Auto . Sans oublier de glisser un mot sur les chances de Mercedes.

We can safely say that Verstappen is the best starter on the grid.From P3 to P1 in a matter of one corner. pic.twitter.com/rRnL2XDnVD — Dudu (@_UnknownOrbit) January 14, 2023

Mercedes aura ses chances