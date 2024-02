Mercedes - Ferrari : C'est annoncé, Hamilton va s'en mordre les doigts

Benjamin Labrousse

Cette saison 2024 sera marquée par le dernier tout de piste de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le septuple champion du monde s’est engagé en faveur de Ferrari, et rejoindra la Scuderia à partir de 2025. De son côté, Martin Brundle estime que le Britannique pourrait vivre une dernière saison très particulière chez les Flèches d’Argents.

La saison de Formule 1 démarrera début mars. Cette saison 2024 sera forcément endiablée par les dernières courses de Lewis Hamilton au sein de Mercedes. Dans l’un des événements sportifs les plus marquants de ces dernières années, il était révélé que le Britannique allait rejoindre Ferrari en 2025. Un tremblement de terre dans le paddock, alors que selon Martin Brundle, cette dernière saison chez Mercedes pourrait s’avérer compliquée pour Lewis Hamilton.

« Il donnera absolument tout jusqu’au dernier tour de la dernière course »

Dans des propos relayés par l’Auto Journal, le journaliste de Sky Sports Martin Brundle a affirmé que s’il donnera tout pour sa dernière année chez Mercedes, Lewis Hamilton sera traité de manière particulière : « Je n’ai aucun doute qu’il donnera absolument tout jusqu’au dernier tour de la dernière course à Abu Dhabi pour Mercedes afin de faire honneur aux 1.500 personnes dans l’ombre à Brackley » .

« Pour lui faire regretter d’avoir signé chez Ferrari »