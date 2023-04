Gros clash en F1, Schumacher impliqué

La rédaction

En Formule 1, les choses peuvent vite dégénérer entres les différentes personnalités du paddock. C’est le cas en ce moment, car Gunther Steiner et Toto Wolff se critiquent mutuellement par ondes interposées. La cause de ce différent ? Le traitement par le directeur de l’écurie Haas de Mick Schumacher, désormais pilote réserviste chez Mercedes.

Le climat est électrique dans le paddock en ce moment. En effet, le début de saison connaît son lot de rebondissements sur et en dehors des pistes de courses. Ces derniers temps, un conflit agite la toile : celui opposant Gunther Steiner et Toto Wolff. Les 2 directeurs d’écuries sont tous 2 réputés pour ne pas garder leur langue dans leur poche, quitte à parfois tenir des propos plutôt prononcés envers leurs collègues des autres écuries. Toute cette histoire remonte du temps où Mick Schumacher, fils de l’illustre Michael Schumacher, homme aux 7 victoires en championnat du monde, pilotait pour Haas. Ce dernier avait coûté très cher à l’écurie de Steiner, puisque ce dernier révélait dans son livre Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1 , que le pilote allemand avait causé des dégâts estimés à plus de 1,8 M€ à cause de ses différents accidents.

« Steiner n'aurait certainement pas traité Mick comme ça », Mercedes dézingue Haas

Parfois accusé d’avoir été un peu dur avec Mick Schumacher, Gunther Steiner a toujours gardé une certaine ligne de conduite : celle de la performance. Mais alors que l’Allemand de 24 ans évolue désormais du côté de Mercedes, ce dernier a reçu la défense de Toto Wolff. « Je m'occupe du petit. Je peux simplement dire que ses parents n'ont rien fait de mal en l'amenant ici. Et j'affirme que si Michael l'avait accompagné durant ses deux années chez Haas, Steiner n'aurait certainement pas traité Mick comme ça » , déclare le célébrissime patron de l’écurie allemande.

« Toto n’aurait pas dit les choses qu’il a dites », rétorque Steiner