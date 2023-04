F1 : Hamilton fait une annonce, Mercedes peut souffler

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, l’avenir de Lewis Hamilton chez Mercedes interroge. Rien n’est encore acté dans ce dossier et selon plusieurs observateurs, le septuple champion du monde pourrait être tenté de rejoindre Ferrari. Interrogé à ce sujet, le Britannique a déclaré sa flamme à son écurie, chez qui il se voit rester jusqu’à la fin de ses jours.

« Je suis sûr qu'il doit y penser. C'est impossible qu'un Lewis Hamilton aujourd'hui ne pense pas, ne se dise pas 'Tiens, quand même, il faudrait que je vois ce que c'est . » Alors que Lewis Hamilton arrive à la fin de son contrat avec Mercedes, Jean Alesi estime qu’il pense forcément à un potentiel départ chez Ferrari. Un avis partagé par Gerhard Berger, mais qu’en est-il de la réelle volonté du septuple champion du monde ? À en croire ses dernières déclarations, Lewis Hamilton pense à tout sauf à quitter Mercedes.

« Je me vois rester chez Mercedes jusqu'à la fin de mes jours »

« Je me sens super bien à ce sujet. Je continue de me sentir vraiment chez moi. C'est la famille. Je me vois rester chez Mercedes jusqu'à la fin de mes jours, à vrai dire. Si l'on regarde les légendes, Sir Stirling Moss est resté chez Mercedes jusqu'à la fin de ses jours. C'est le rêve pour moi d'avoir ça un jour... Enfin, je l'ai, alors continuer comme ça et continuer de construire avec cette marque », a déclaré Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Motosport.com .

« C'est pour ça que je veux rester »