Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s’enflamme pour son arrivée chez Renault

Publié le 2 mars 2020 à 10h35 par T.M.

Alors qu’Esteban Ocon est désormais un pilote Renault, le Français n’a pas caché sa joie d’avoir rejoint l’écurie tricolore.

Plus que quelques jours avant le premier Grand Prix de la saison en Australie. Pour Esteban Ocon, ce sera donc la première sortie officielle au volant de sa Renault. Après avoir passé la saison dernière comme 3ème pilote chez Mercedes, le Français retrouve ainsi les premiers rôles au sein d’une nouvelle écurie, aux cotés de Daniel Ricciardo. Ocon sera donc attendu cette saison et le pilote de 23 ans est le premier heureux de ce retour dans la lumière.

« Je suis très attaché à cette équipe »