Formule 1 : Ce constat fort de Jean Todt sur la reprise de la F1 !

Publié le 26 juillet 2020 à 14h35 par H.G.

Bien que la saison de Formule 1 ait enfin pu débuter après plusieurs mois de retard, Jean Todt considère qu’il est encore trop tôt pour crier victoire après cette reprise qui était primordiale pour tout le secteur.

La saison 2020 de Formule 1 devait initialement commencer mi-mars, mais celle-ci a vu son coup d’envoi être finalement reporté au mois de juin dernier avec un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Conséquence directe de la pandémie de COVID-19, la compétition reine du sport automobile a dû remodeler son calendrier pour s’adapter à cette reprise tardive alors que plusieurs courses, à l’image du Grand Prix de France ou du Grand Prix de Monaco, ont tout simplement été annulées pendant la période du confinement. Seulement voilà, malgré les contraintes imposées par ce contexte inédit, le moins que l’on puisse dire est que les choses se passent pour le mieux depuis la reprise, bien que l’absence de public dans les tribunes rende les courses particulières pour les pilotes. Pour autant, si cette reprise de la Formule 1 a ravi les observateurs et le secteur tout en étant une réussite, Jean Todt, le patron de la FIA, estime que la lutte contre la pandémie est loin d’être gagnée et qu’il est encore bien trop tôt pour crier victoire à l’heure actuelle.

« On n’a pas le droit de crier victoire, parce qu’on est à la merci de ce virus »