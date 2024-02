F1 : Verstappen pour remplacer Hamilton, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la bombe lâchée par Lewis Hamilton qui a décidé de rejoindre Ferrari en 2025, Mercedes s'est mis en quête de son successeur. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, à l'image d'Estaban Ocon ou encore Fernando Alonso. Mais selon Helmut Marko, Toto Wolff va tenter de convaincre Max Verstappen pour un autre mouvement sensationnel.

L'annonce de Lewis Hamilton a mis le feu au paddock de Formule 1. Et pour cause, le septuple champion du monde a décidé de s'engager avec Ferrari pour 2025, ce va forcément engendrer de gros changements, à commencer par Mercedes, qui s'est mis en quête de son successeur. Dans cette optique, la piste la plus logique mènerait à Esteban Ocon, mais selon Helmut Marko, Toto Wolff pourrait bien saisir l'opportunité qui se présente avec Max Verstappen afin de remplacer un multiple champion du monde par un autre.

F1 : Les premiers noms circulent en coulisses pour remplacer Hamilton https://t.co/Eva6IYW552 pic.twitter.com/zW87DSroZS — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«Toto va essayer» d'attirer Verstappen

« Toto va essayer, mais il ne réussira pas. Max a une bonne mémoire et n’a pas oublié les accusations de Mercedes. L’accident de Silverstone en 2021 et la finale de la saison à Abu Dhabi en sont des exemples. Le départ d’Hamilton est la meilleure chose qui pouvait arriver à la Formule 1 en ce moment », lance le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.com , avant de poursuivre.

«Leclerc a un avantage sur un tour»