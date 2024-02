F1 : Verstappen le fait halluciner

Arnaud De Kanel

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen fait office de grand favori pour la saison 2024. Mais bien souvent, ses prestations ne sont pas reconnues à leur juste valeur car certains estiment que sa voiture fait tout. Nick Fry n'est pas de cet avis et il pense que Verstappen pourrait gagner avec n'importe quelle voiture.

Max Verstappen fait de plus en plus l'unanimité au fil des saisons. Son talent n'est plus à prouver et ses performances exceptionnelles ne sont pas uniquement dues à la force de sa voiture contrairement à ce que certains peuvent penser. Ancien PDG de Mercedes, Nick Fry développe dans ce sens et ne voit personne meilleur que Verstappen en ce moment.

«Il battrait probablement ses rivaux même dans une F1 de merde»

« Malheureusement, je dois dire que Verstappen montre qu’il est le meilleur pilote en ce moment, et je ne pense pas que la F1 qu’il a importe beaucoup. Cela pourrait même faire son jeu, car il a montré qu’il était assez bon pour être très adaptable et qu’il conduirait probablement n’importe quelle F1 mieux que ses concurrents. J’ai entendu quelqu’un dire un jour : ’Si tu sais piloter, tu peux tout piloter’. Je ne pense pas que cela aurait de l’importance si vous mettiez Max dans une F1 ratée ou dans une Red Bull, il battrait probablement ses rivaux même dans une F1 de merde. Il est très adaptable. Je ne pense pas que cela changerait grand chose, malheureusement pour les autres », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le niveau actuel de Max Verstappen le fait halluciner.



«Red Bull a le meilleur pilote»