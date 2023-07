F1 : Verstappen écrase tout, c'est légendaire !

Arnaud De Kanel

Malgré un mauvais départ, Max Verstappen s'est imposé pour la première fois de sa carrière à Silverstone dimanche. Le Néerlandais compte désormais 43 succès en F1, soit deux de plus qu'Ayrton Senna, et sa performance a permis de faire tomber de nombreux records.

On n'arrête plus Max Verstappen. Dimanche, le pilote Red Bull s'est de nouveau imposé. « J’ai pris un départ horrible, je dois comprendre pourquoi, mais même après ça, en attaquant derrière Lando, il était très rapide, les deux McLaren étaient rapides. Il m’a fallu plusieurs tours pour le passer, et après j’ai pu creuser l’écart et tout semblait bien. Mais après la voiture de sécurité, sur les pneus les plus tendres, c’était un peu plus délicat de réussir à les mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Donc j’ai cherché à garder un écart de trois secondes, trois secondes et demie. Je suis très heureux que l’on ait gagné de nouveau, c’est incroyable, mais ce n’était pas facile aujourd’hui », confiait le double champion du monde en titre à l'arrivée. Cette nouvelle victoire le propulse encore un peu plus haut au panthéon de la F1.

F1 : Hamilton enchaine, il surpasse Schumacher https://t.co/xJKWKBYZcC pic.twitter.com/MwBNo5WGuZ — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

La série continue pour Verstappen

Et de 6 pour Max Verstappen ! Grâce à son premier succès à Silverstone, le Néerlandais enchaine une sixième victoire de rang. Seuls Michael Schumacher (6 victoires entre 2000 et 2001 puis 7 en 2004), Nico Rosberg (7 victoires), Alberto Ascari (7 victoires) et Sebastian Vettel (9 victoires) ont fait mieux que lui. Il s'agit également du 11ème podium consécutif pour Max Verstappen. Sa longue série, débutée au GP d'Abu Dhabi 2022, est l'égale de celles de Sebastian Vettel à deux reprises. Fernando Alonso (15), Lewis Hamilton (16) et Michael Schumacher (19) devancent encore le Néerlandais. Verstappen ne s'est pas arrêté là à Silverstone puisqu'il a signé son huitième Hat-trick en carrière, soit autant que Sebastian Vettel et Alain Prost. Il chasse désormais Juan Manuel Fangio (9), Jim Clark (11), Lewis Hamilton (19) et Michael Schumacher (22).

Red Bull peut remercier Verstappen

Silverstone a également été le théâtre de performances historiques pour Red Bull. L'écurie autrichienne en est à 11 victoires à la suite. Un record partagé avec McLaren en 1988. Pour la 29ème fois d'affilée, Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée sans encombre. Un nouveau record de fiabilité pour Red Bull qui n'avait plus vu cela depuis Daniel Ricciardo entre 2015 et 2016. Ce GP de Silverstone aura été historique pour Max Verstappen. Et les suivants risquent d'être du même accabit.