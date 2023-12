F1 : Verstappen désigne son grand rival

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur en 2023, Max Verstappen s'attend à un peu plus de concurrence l'an prochain. Impressionné par les performances de fin de saison réalisées par McLaren, le Néerlandais estime que c'est l'écurie dont il faut absolument se méfier. Le pilote Red Bull la place même devant Mercedes, Ferrari ou encore Aston Martin.

Une nouvelle fois, Max Verstappen a écrasé toute la concurrence. Le Néerlandais de 26 ans a remporté un troisième titre de champion du monde sans être inquiété par ses concurrents. McLaren s'est réveillée de belle manière en fin d'exercice mais il était déjà trop tard. Pourtant, Verstappen estime que l'écurie britannique sera la principale rivale en 2024.



«Il semble donc qu’ils pourraient être très forts l’année prochaine»

« Nous étions la seule équipe à être vraiment constante. C’est ce qui fait que derrière nous, c’était vraiment en dents de scie et il y avait une équipe deuxième et une autre équipe, c’est pourquoi la bataille était assez serrée derrière nous. Tout dépendra donc de leur capacité à s’améliorer au cours de l’hiver. L’équipe qui, à mon avis, a été la plus impressionnante derrière nous, de son point de départ à son point d’arrivée, est sans conteste McLaren. Il semble donc qu’ils pourraient être très forts l’année prochaine », a déclaré Max Verstappen dans le podcast Talking Bull . Mais avant de partir à la guerre contre McLaren, le triple champion du monde a un programme de vacances bien chargé.

Un hiver chargé pour Verstappen