F1 : Un projet colossal prend forme

Arnaud De Kanel

Belle surprise du début de saison, l'écurie Aston Martin est en retrait depuis quelques Grand Prix. Pour autant, la formation britannique a franchi un stade dans son évolution. En effet, Aston Martin vient tout juste d'ouvrir sa propre usine à Silverstone.

Aston Martin continue son ascension vers les sommets de la F1. L'écurie britannique avait frappé un grand coup en signant Fernando Alonso. Le double champion du monde a enchainé les podiums en début de saison mais il connait un petit contrecoup. Malgré tout, l'ambiance est encore au beau fixe chez Aston Martin qui veut lui offrir un troisième titre mondial. L'écurie a franchi un très gros pas dans l'accomplissement de cet objectif puisqu'elle a inauguré son usine flambant neuve.

«Un environnement haut de gamme et ultra-luxueux»

Les 770 employés d'Aston Martin seront donc réunis sur le même site, un confort qui risque d'améliorer la qualité de leur travail. De plus, l'écurie britannique ne sera plus dépendante de Mercedes puisque sa soufflerie sera bientôt opérationnelle. « Notre nouveau campus technologique AMR est construit autour de notre personnel. Il permettra d’améliorer la conception, la construction et l’exploitation des voitures de Formule 1 qui gagneront des courses, et c’est aussi le campus le plus durable que le sport ait jamais connu. Notre nouvelle maison est une déclaration audacieuse sur la façon dont Aston Martin fonctionnera dans les années à venir. Dans un environnement haut de gamme et ultra-luxueux, à l’image de la marque, nous voulons que ce lieu soit extraordinaire et qu’il procure à nos collègues, partenaires et visiteurs un sentiment de confort, de créativité et de fierté. Avec le campus technologique AMR, nous avons créé un lieu de travail attrayant qui donnera la priorité au bien-être de nos collègues, tout en nous donnant un coup de pouce dans la recherche de la performance sur piste », expliquait Lawrence Stroll depuis l'usine de Silverstone. Fernando Alonso est épaté.

«Toutes les installations sont uniques»