F1 : Un proche d’Hamilton prêt à tout plaquer ?

Arnaud De Kanel

Directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff enfile d'autres casquettes. Le patron de Lewis Hamilton est également actionnaire de son équipe et joue parfois les rôles de psychologue. Cette surcharge de responsabilités l'a d'ailleurs poussé à se questionner sur son futur dans le paddock. L'Autrichien voulait tout arrêter il y a quatre ans.

Toto Wolff est un homme d'affaires à succès. L'Autrichien a réalisé le rêve de bon nombre de personnes puisqu'en plus de diriger l'écurie Mercedes F1, il en est le co-propriétaire. Le patron de Lewis Hamilton se tue à la tâche et cela le pousse parfois à bout. En 2019, il avait failli tout plaquer.

F1 : Lewis Hamilton aurait pu péter les plombs ! https://t.co/3kvFuMnytC pic.twitter.com/sWmCGKy5kT — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

«Il était vraiment, vraiment bouleversé»

« Cela a toujours été destiné à être un projet. C’est comme mes investissements. Vous achetez et vous vendez. La vente des parts est la raison pour laquelle je fais tout cela », confie Toto Wolff. Et cette pression, l'Autrichien avait de plus en plus de mal à la supporter et songeait à vendre ses parts en 2019 et se mettre en retrait de sa fonction. « Il était vraiment, vraiment bouleversé. Il disait : ’Que dois-je faire ? Et qu’est-ce que je fais et pourquoi ?’ Je lui ai dit : ’Toto, c’est ta vie. Tu dois faire ce que tu veux au fond de toi' », révèle Hans Werner Aufrecht dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous avons dit : ’Nous voulons rester comme ça’, Mercedes et moi. Parce que finalement cette équipe va bien au-delà d’un simple investissement pour moi », a ajouté Toto Wolff.

«C’est un peu un maniaque»