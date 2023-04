F1 : Un désastre a été évité, Alpine sort du silence

La rédaction

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a vu une fois de plus la domination des 2 pilotes de chez RedBull. Si Ferrari s’est également distinguée, ce n’est pas le cas pour Alpine qui a connu une journée cauchemardesque. Après une énorme contre-performance en Australie au début du mois d’avril, une catastrophe a été évitée de peu par Esteban Ocon en fin de course.

Il s’en est fallu de très peu. Ce dimanche, Esteban Ocon n’est pas passé très loin de percuter plusieurs photographes alors qu’il rentrait au stand lors du dernier tour à Bakou. Une scène assez surréaliste, qui soulève de nombreux questionnements sur l’organisation de course. Forcément, cet incident a retardé le changement de pneus du pilote français de chez Alpine. Ce dernier s’est montré très remonté après la course.

Esteban Ocon « ne comprend pas » la présence de photographes dans les stands

« Ce n'est pas quelque chose que l'on veut voir. Je ne comprends pas pourquoi on commence à préparer le podium et la cérémonie quand nous sommes encore en course, qu'il reste un tour et qu'il reste des pilotes qui n'ont pas fait leur arrêt » s’est offusqué Esteban Ocon dans des propos relayés par Motorsport.com .

Esteban Ocon décrit « un moment fou »