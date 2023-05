F1 : Surprise, Charles Leclerc fait une grande annonce sur Ferrari

Benjamin Labrousse

Décevant en ce début de saison, Charles Leclerc ne peut que constater le mauvais démarrage de Ferrari. Après une année 2022 marquée par les mauvais choix de la Scuderia, la passation de pouvoir entre Mattia Binotto et Frédéric Vasseur semble compliquée. Et pourtant, le pilote Monégasque croit dur comme fer que le directeur d’écurie français peut faire la différence au sein de Ferrari.

Coup dur pour Charles Leclerc et Ferrari. Le Grand Prix d’Imola prévu initialement ce dimanche a finalement été annulé pour cause d’inondations sévissant dans la région d’Emilie-Romagne. Ainsi, le pilote Monégasque et l’écurie italienne manquent une occasion de briller à domicile et surtout de tester leurs dernières améliorations annoncées par Frédéric Vasseur sur la monoplace de la Scuderia .

Frédéric Vasseur « commence à peine » son aventure chez Ferrari selon Charles Leclerc

Le Français anciennement chez AlphaTauri, a pris la succession de Mattia Binotto en tant que team principal de Ferrari durant l’intersaison. Si pour le moment, les résultats obtenus par l’écurie italienne ne sont pas à la hauteur des attentes, Charles Leclerc croit en Frédéric Vasseur pour la suite. « Il commence à peine ce processus. Jusqu'à présent, il essayait en gros d'analyser la situation le plus rapidement possible afin d'apporter les meilleurs changements possibles pour l'avenir » , déclare le Monégasque dans des propos relayés par Motorsport.com .

Charles Leclerc fait « entièrement confiance » à Fred Vasseur chez Ferrari