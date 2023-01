F1 : Schumacher viré, son retour est annoncé

Pierrick Levallet

Chez Haas depuis 2021, Mick Schumacher ne sera pas sur la grille de départ en 2023. L'Allemand a été remercié par son écurie et va rejoindre Mercedes en tant que réserviste. Malgré tout, Mick Schumacher vise un retour en F1 dès 2024. Et Mario Andretti est persuadé que quelqu'un va finir par le reprendre.

Présent dans le paddock en 2021 et 2022, Mick Schumacher ne fera pas partie des 20 pilotes sur la grille de départ en 2023. L’Allemand ne sera pas le coéquipier de Kevin Magnussen chez Haas la saison prochaine. Le fils du légendaire Michael Schumacher a été remplacé par Nico Hülkenberg et n’aura donc aucun baquet en F1. Néanmoins, Mick Schumacher ne devrait pas rester bien longtemps en dehors de la discipline.

«Le nom Schumacher est un atout à tous les égards»

« Mick Schumacher ? Je suis sûr que quelqu’un le reprendra. Un tel talent ne disparait pas du jour au lendemain. Je pense que Mick s’est beaucoup amélioré l’année dernière. Ça ne fait aucun doute. Cela s’est vraiment vu dans ses performances. Le nom Schumacher est un atout à tous les égards. Il ne fait aucun doute qu’il l’a porté avec beaucoup de fierté » a ainsi confié Mario Andretti dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

«Je me suis toujours senti proche de Mercedes»