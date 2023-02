F1 : Schumacher rejoint Hamilton, Verstappen est dégoûté

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 en 2021, Mick Schumacher ne figurera pas parmi les 20 pilotes sur la grille de départ en 2023. L'Allemand a été remplacé par Nico Hülkenberg chez Haas et a rejoint Lewis Hamilton chez Mercedes en qualité de pilote de réserve. Néanmoins, certains estiment que Red Bull aurait pu être un bon choix pour le pilote de 23 ans.

Après deux saisons mitigés chez Haas, Mick Schumacher ne figurera pas sur la grille de départ en 2023. L’Allemand a été remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg au sein de l’écurie américaine. Le fils du légendaire Michael Schumacher va donc passer une année loin des circuits, lui qui vise un retour en F1 dès 2024. Bernie Ecclestone estime d’ailleurs qu’Haas n’était pas vraiment le bon choix pour Mick Schumacher.

F1 : Grande nouvelle pour Hamilton, Verstappen peut trembler https://t.co/qV8qmziWph pic.twitter.com/wfBJ8u8Lvn — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«Red Bull aurait été mieux pour lui»

« Mick Schumacher ? Il était avec la mauvaise équipe. Red Bull aurait été mieux pour lui. Ils se seraient plus souciés de lui là-bas et l’auraient construit » a confié l’ancien directeur de l’écurie Brabham dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Bernie Ecclestone le voyait ainsi bien aux côtés de Max Verstappen, ou alors avec Pierre Gasly chez AlphaTauri.

Schumacher va épauler Hamilton et Russell chez Mercedes