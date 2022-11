F1 : Ricciardo fait une grande annonce pour son avenir

Arnaud De Kanel

Décevant cette saison, Daniel Ricciardo a vu McLaren ne pas renouveler son contrat et engager Oscar Piastri. De fait, l'Australien n'aura pas de baquet la saison prochaine en Formule 1. Pressenti pour rejoindre Red Bull en tant que pilote réserve, il avoue avoir un penchant pour l'écurie autrichienne. Son avenir est proche d'être décidé.

C'est l'une des grandes déceptions de la saison. Pas au niveau, Daniel Ricciardo ne pilotera pas en Formule 1 la saison prochaine puisque McLaren a décidé de le remplacer par Oscar Piastri. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'éloignera des pistes car il serait sur le point se s'engager avec Red Bull.

Today we say farewell to our friend, @DanielRicciardo. Thank you for the memories, Daniel. 🧡 pic.twitter.com/r7xZ1o5yEI — McLaren (@McLarenF1) November 20, 2022

« Ricciardo sera notre troisième pilote »

Si Daniel Ricciardo préfère tempérer, Red Bull, par l'intermédiaire d'Helmut Marko, annonce sa signature. « Ricciardo sera notre troisième pilote. Nous avons tellement de sponsors, nous devons faire des démos et autres, alors bien sûr, il est l’un des plus populaires pour tout ça aussi », a confié Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il y a quelque chose avec la familiarité qui m’a fait pencher un peu vers Red Bull »