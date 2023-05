F1 : Révolution pour Alonso, Red Bull et Verstappen peuvent trembler

Jean de Teyssière

42 ans et encore ambitieux. Fernando Alonso n’en finit plus d’étonner. Le double champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006 est sorti de sa retraite en 2021 et est désormais le pilote de Aston Martin. Avec une belle réussite puisque l’Espagnol est parvenu à monter quatre fois sur la troisième marche du podium. De quoi lui faire espérer mieux, et pourquoi pas un troisième titre de champion du monde, avant l’arrivée de Honda en tant que motoriste en 2026.

Lorsque Fernando Alonso était chez McLaren entre 2015 et 2018, il avait souvent pris à partie Honda, qui était le moteur de la monoplace de McLaren : « Nous ne sommes pas si loin des premiers concernant le châssis mais c'est le bloc Honda qui nous retarde. Nous n'avons pas de fiabilité, mais également pas de puissance. En bout de ligne droite, nous sommes 30km/h plus lents que les autres. Quand vous avez le rythme que l'on a, c'est compliqué de se faire une idée de la monoplace. »

«Il n’y a aucune rancune»

Alberto Fernandez Albilares, manager de Fernando Alonso évoque ce nouveau moteur, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous n’avons pas encore entamé de négociations avec l’équipe concernant le contrat après 2024 et donc encore moins 2026. Mais il ne fait aucun doute que le contrat d’Aston Martin avec Honda sera une forte motivation pour lui pour continuer à rouler. S’il faut discuter avec Honda, nous le ferons. Il n’y a aucune rancune malgré les problèmes chez McLaren. Je n’ai jamais pensé que Fernando était un problème lorsque je parle à Honda. Il a toujours du respect pour Honda et le personnel, c’est ce que Fernando a dit lui-même au GP d’Abu Dhabi 2021. Il avait même rendu visite au personnel de Honda à ce moment-là et les a encouragés à remporter le championnat. »

«Nous ne voulons pas attendre 2026 pour gagner»