F1 : Révolution chez Alpine, il déballe tout

Après de nombreux changements au niveau de son organigramme, Alpine se prépare à certains changements au niveau de sa monoplace avec l’introduction d’un nouvel aileron arrière pour ce Grand Prix d’Italie. Ainsi, les deux premières séances d’essais libres de ce vendredi ont été utilisées comme un véritable test pour l’écurie française comme l’a confié Matt Harman.

Après la magnifique performance de Pierre Gasly dimanche dernier à Zandvoort (le Français a terminé 3ème lors du Grand Prix des Pays-Bas), Alpine espère enchaîner dès ce week-end à Monza. Dotée d’une monoplace encore assez limitée, l’écurie française basée à Enstone vient apporter quelques modifications pour ce Grand Prix d’Italie.

«Aujourd’hui, c’était pour nous une période d’apprentissage»

Ainsi, alors qu’un nouvel aileron arrière a été ajouté sur le véhicule de Pierre Gasly et Esteban Ocon, le directeur technique d’Alpine Matt Harman affirme que les séances libres d’essais libres de ce vendredi étaient réservées au test de cet aileron. « Aujourd’hui, c’était pour nous une période d’apprentissage et, de ce point de vue, ce fut une très bonne journée. Les deux séances ont connu quelques interruptions et quelques drapeaux rouges, mais malgré cela, les deux voitures ont réalisé un programme solide et les pilotes ont fait un excellent travail en effectuant une poignée d’éléments de test et en fournissant des données utiles à l’équipe pour analyse » , déclare ce dernier dans des propos recueillis par F1Only .

«Choisir les meilleurs réglages sur les deux voitures»