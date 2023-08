F1 : Red Bull surclasse Ferrari, Leclerc peut s'inquiéter

Jean de Teyssière

Avant le début de la saison, toutes les écuries pensaient être prêtes à jouer les premiers rôles. En tout cas, personne, ni même Red Bull ne pensaient vivre une telle première partie de championnat. L'avance monstre de Red Bull sur les autres écuries est impressionnante et Ferrari n'a plus que ses yeux pour pleurer, ou pour célébrer une cinquième place, comme l'a expliqué Carlos Sainz.

Cette saison de Formule 1 est un calvaire pour Ferrari. L'an dernier, après 12 Grands Prix, Ferrari avait remporté quatre courses, trois par Charles Leclerc, à Bahrein, en Australie et en Autriche et une par Carlos Sainz en Grande-Bretagne. Cette saison, aucune victoire au compteur et seulement trois podiums. Un déclassement auquel a réagi Carlos Sainz et il n'est pas dit que l'esprit de compétition de Charles Leclerc apprécie.

« Les débuts ont été relativement frustrants lorsque nous avons réalisé que Red Bull avait une telle avance sur nous et qu’il serait difficile de les défier »

Carlos Sainz, le pilote Ferrari avoue que le début de saison a été écœurant pour son équipe, qui ne s'attendait pas à un tel écart avec Red Bull , dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Les débuts ont été relativement frustrants lorsque nous avons réalisé que Red Bull avait une telle avance sur nous et qu’il serait difficile de les défier. Je pense que nous nous attendions tous à ce que la voiture soit plus compétitive, à ce que nous soyons plus compétitifs. Le peloton est devenu très serré et maintenant, vous passez par des hauts et des bas énormes où certains week-ends vous pouvez vous battre pour la troisième place, et d’autres vous finissez juste huitième, ce qui, en termes de performance, peut signifier que vous êtes 0,1s devant ou 0,1s derrière ce peloton serré, ce qui n’est pas grand-chose. »

« Si un week-end nous devons nous battre pour la cinquième position et que c’est le maximum que nous pouvons faire... »