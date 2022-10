Formule 1

F1 : Red Bull s’enflamme totalement pour Verstappen après son titre

Publié le 12 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Après une saison qu’il a totalement dominé, Max Verstappen a décroché son deuxième titre de champion du monde suite à sa victoire au Grand Prix du Japon ce dimanche. Red Bull a naturellement savouré ce nouveau sacre pour son pilote. Et Christian Horner, le patron de l’écurie autrichienne, s’est totalement enflammé pour le Néerlandais.

Après une saison 2021 qui s’est décidée sur le fil, Max Verstappen a très nettement dominé l’année 2022. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais n’a laissé aucune chance à Ferrari et à Charles Leclerc. Ce dimanche, après sa victoire au Grand Prix du Japon, le pilote de 25 ans a d’ailleurs été sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Naturellement, Red Bull a bien savouré ce nouveau titre. Et Christian Horner s’est totalement enflammé pour son champion.

«Max est sur une autre planète cette année»

« [Gagner le championnat pilotes] à quatre courses de la fin, c'est vraiment une performance remarquable. Max est sur une autre planète cette année, il a dominé ce championnat et piloté avec une grande maturité » a annoncé le patron de Red Bull dans un entretien accordé à Motorsport.com . Pour Christian Horner, Max Verstappen a franchi un nouveau palier.

«Il a défendu le titre d'une manière écrasante»