F1 - Racing Bulls : Ricciardo et l'obsession Red Bull

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce jeudi, c'est au tour de l'écurie Visa Cash App RB, le nouveau nom d'AlphaTauri, qui reprend les couleurs de Toro Rosso. Une équipe portée par l'ambitieux Daniel Ricciardo qui vise le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull, et qui essaiera surtout de se rapprocher du top 5 après deux saisons décevantes.

Petite sœur de Red Bull, l'écurie de Faenza a réussi plusieurs coups mémorables depuis sa création à l'image des victoires de Sebastian Vettel (Toro Rosso) ou encore de Pierre Gasly (AlphaTauri) à chaque fois à Monza. Mais depuis deux saisons c'est plus compliqué. Le virage de 2022 n'a pas été bien pris et a débouché sur le départ de Gasly remplacé en 2023 par Nick De Vries qui cédera finalement sa place à Daniel Ricciardo. Pas suffisant pour inverser la tendance. Avec seulement 25 points au total, AlphaTauri s'était classée huitième en 2023, une place de mieux qu'en 2022, mais 10 points en moins. Difficile donc de parler de progression pour la petite Scuderia .

Le fait de l'hiver : Encore un changement de nom

Par conséquent, l'ambition est de repartir de l'avant pour l'écurie italienne qui a donc changé beaucoup de choses en interne. A commencer par le nom de l'équipe. après Toro Rosso (2006-2019) et AlphaTauri (2020-2023), place à Visa Cash App RB Formula One Team. Probablement le nom le plus de l'histoire pour une écurie de F1. On pourra donc résumer par Racing Bulls. Mais d'autres changements importants ont eu lieu en interne. A commencer par le départ de l'emblématique Franz Tost qui laisse sa place au Français Laurent Mekies, nouveau team principal de l'écurie italienne. Il a donc quitté son poste de directeur sportif chez Ferrari et sera épaulé par Peter Bayer, président de l'équipe, et Alan Permane, ingénieur historique en F1 qui avait passé plus de 30 ans chez Renault avant son départ d'Alpine la saison dernière.

Some more snaps from our car launch 📸 pic.twitter.com/2SqYkLVWB2 — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 13, 2024

Les pilotes : Ricciardo et Tsunoda

Comme toutes les autres écuries, Racing Bulls va démarrer la saison avec le même duo de pilotes que celui qui avait terminé 2023. Mais en revanche c'est la seule équipe à avoir changé en cours de saison dernière. Daniel Ricciardo, qui était sans baquet depuis son départ de McLaren, est revenu au bercail. Issu du giron Red Bull, l'Australien a effectivement fait son retour dans la famille de marque autrichienne. Et il devrait d'ailleurs rapidement avoir les yeux rivés sur sur le baquet de Sergio Pérez qui risque d'être très convoité. Le contrat de Checo s'achève en fin de saison, et Daniel Ricciardo semble être l'un des mieux placés pour le remplacer chez Red Bull. De son côté, Yuki Tsunoda entamera sa quatrième saison avec l'écurie italienne et cherchera donc à battre son expérimenté coéquipier.

L'objectif : Titiller le Top 5